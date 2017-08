A Tours, un plan d’action contre les termites

Les petites bêtes prolifèrent, notamment à Tours Centre.

Les termites font leur nid à Tours et dans l’agglo, c’est un fait incontestable et c’est un sacré problème. Cet insecte mangeur de bois peut faire des ravages dans les habitations. Il est déjà recensé dans plusieurs endroits de la ville, à Tours Centre, Tours Nord et Tours Sud et les secteurs de surveillance viennent d’être élargis. Principaux points de vigilance : la Rue Febvotte, la Rue Victor Hugo, la Rue Paul Langevin, l’Impasse du Nouveau Calvaire ou encore des zones comme la Bergeonnerie, les abords de la Bibliothèque de la Rotonde ou du collège Pasteur…

Quand on trouve des termites, il faut certes lancer une grande opération de traitement pour s’en débarrasser. Mais ce n’est pas tout. Obligation vous est faite de déclarer le souci à la mairie qui fait un recensement précis des signalements (mais qui malgré notre demande n’a pas été en mesure de nous communiquer de chiffres, par exemple pour l’année 2016). Maintenant, il faudra aussi, pour toute vente immobilière sur Tours Centre (entre la Loire et le Cher) faire un diagnostic termites, comme on fait un diagnostic amiante pour éviter les mauvaises surprises. Il va donc notamment falloir en informer les professionnels de l’immobilier (sachant que la préfecture a déjà demandé une telle mesure sur La Riche et St-Pierre-des-Corps).

Il risque par ailleurs d’être difficile d’éradiquer les termites de l’agglo, ces dernières ayant déjà franchi la Loire et le Cher, transportées par des véhicules de manière involontaire. Découvrez ci-dessous les cartes concernant l’implantation des termites à Tours…