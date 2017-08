Des projets technologiques pour les transports tourangeaux

Trois idées viennent d'être primées.

On pourra peut-être bientôt s'en servir dans les bus et le tram de Tours : 3 projets innovants axés autour des nouvelles technologie viennent d'être primés lors d'un concours organisé par Fil Bleu (Keolis) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine.

Baptiste COTTEY, vainqueur du Prix de la solution innovante pour sa solution digitale « Track FB ». Cette solution a pour objectif de proposer un outil de signalement en temps réel entre les voyageurs "fréquents" et l'exploitant, pour améliorer la qualité de service.



Et les 2 lauréats du Prix « Coup de cœur » du jury :



Philippe BATTY, de l’entreprise SECTRONIC, pour son outil "low tech" de mesure de satisfaction client instantanée. Facile à installer dans les bus ou les trams car ne nécessitant aucun branchement.



Richard RENARD, de l’entreprise LES GEORGES, pour son application proposant de créer une communauté Fil Bleu. Grâce à l'installation de balises dans les véhicules, les clients peuvent se reconnaître via le bluetooth et voyager ensemble en toute sérénité.

La suite bientôt pour savoir comment ça peut marcher dans la vraie vie... Un nouveau concours pourrait être organisé l'an prochain pour développer d'autres concepts.