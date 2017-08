Nouveau recensement des lieux gay friendly à Tours

Ils sont une dizaine.

Un peu plus d'un an après avoir publié une première liste de lieux pour sortir et d'associations gay friendly à Tours, le Centre LGBT de Touraine a mis son guide à jour à l'approche de la journée mondiale de lutte contre l'Homophobie et la Transphobie prévu ce mercredi 17 mai (d'ailleurs, l'association donne rendez-vous de 14h à 17h place Anatole France pour des animations, informations, ateliers, performances).



Toutes les adresses ainsi que leurs descriptions sont à découvrir ici.



Liste des commerçants :



Discothèque : L'Atrium

Discothèque : Le Feeling

Discothèque : Le Harry's

Cabaret : Chez Nello

Club : Le Privé

Restaurant : L'atelier gourmand

Bar Gay : La petite chose

Restaurant/Bar : Le Comptoir Italien

Bar à tapas : El Pintxo

Bar : Le serpent Volant

Hotel : Mondial

D'après communiqué / Photo d'illustration.