L'US Tours a renversé Poitiers

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Encore un renversement de situation à la tourangelle. Après le Tours FC en foot qui se maintient après avoir passé sa saison bloqué en bas de tableau en Ligue 2 et après le Tours Volley Ball champion d'Europe après une finale aller ratée et une finale retour historique, voici le coup de chapeau du week-end pour l'US Tours en rugby.

En 16ème de finale du championnat de Fédérale 3, les orange et bleu affrontaient Poitiers. Défaits 23-8 au match aller dans la Vienne, ils devaient s'imposer de plus de 15 points ce dimanche pour poursuivre la compétition. Ils ont doublé la mise pour leur dernier match dans leur stade Tonnelé en l'emportant 32-3. Ils iront donc en 8ème de finale, un match couperet où tout se jouera en 80 minutes, et sur terrain neutre.

Voici les images du match par Philippe MAITRE...