Un dimanche en images sur l'Île Balzac

Canoé, rock et roulettes.

Tout le monde n'a pas regardé la passation de pouvour entre Hollande et Macron ce dimanche. Même si le temps était incertain ce 14 mai à Tours, l'Île Balzac a vu passer beaucoup de monde toute la journée. Deux manifestations ont cohabité : une compétition de canoé kayak du CKCT sur le thème de la descente et pas loin, Rock N' Roulettes, festival mélangeant concerts et démonstrations à skate, roller, ou encore trottinette. Sur scène : Jekyll Wood, Scrap It Dry, Elefent, Taurus, Mazette et Ink. Un mélange du plus bel effet entre l'eau, la musique et les belles figures. Tout cela capté par James TECHER pour Info-Tours.fr...

Ce dimanche 21 mai, un autre événemejnt est prévu au même endroit : les Îlots Electroniques. La manifestations était prévue le 7 mai mais a été reportée en raison de la pluie. Plus d'infos sur l'événement Facebook.