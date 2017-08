Le pari réussi du Court Circuit

La café 100% local a pris le pouvoir Place de la Victoire.

C'est devenu un lieu fréquenté de manière assidue par certains, que d'autres visitent à l'occasion, que beaucoup découvrent encore mais qui, dans tous les cas, dénote par sa singularité, son esprit et son concept. Depuis un an et son installation sur la Place de la Victoire, le Court Circuit a prouvé que l'on pouvait se régaler et s'amuser autour de la vie locale tout en gardant les yeux ouverts sur le monde qui nous entoure.

Chaque jour, du mardi au samedi, ce café où l'on se sert presque comme à la maison de bières, fromages, jus de fruits ou légumes locaux est un espace de rencontres, où de très nombreux événements très variés sont organisés.

Ce samedi, un an après son ouverture, le Court Circuit a fait la fête devant chez-lui, une fêté évidemment complètement locale avec de la musique d'ici (DJ Ambiance Chillax Hammax, Anaïs, Elefent, Tours’n Tango, Bal et Boeuf Swing, Les Duchesses), de nombreuses animations : couture, fabrication de cosmétiques, jeu des odeurs, tissage et feutrage, peinture, massages, plantation en bottes de paille...) et de bons produits allant du vin aux pizzas en passant par une bière spécialement brassée pour l'occasion.

En images, ça donne ça...

Isabelle ANNO