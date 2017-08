L'équipe de France de volley bat la Belgique à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

L'équipe de France de volley est de retour à Tours et le Palais des Sports l'a accueillie avec ferveur ce samedi pour un match amical contre la Belgique qui permet aux bleus de se préparer pour le tournoi de qualification aux championnats du monde (un entraînement public est aussi prévu mardi soir à Grenon).

Bien en place, les Français ont globalement maîtrisé le match remportant facilement le 1er set 25-15 puis le second 25-19.

Dans la troisième manche, les choses ont été plus complexes et les Belges ont fait vaciller les tricolores en l'emportant 25-23. Réaction des bleus derrière qui concluent le 4ème set par un score de 25-19 et s'imposent donc 3-1 face à leurs adversaires du soir et devant un public tourangeau très en forme...

Voici les photos...

James TECHER