Des nouvelles du projet de rénovation des Halles de Tours

Il sera évoqué lundi au conseil municipal.

Ce 15 mai, le conseil municipal de Tours se réunit avec 30 points à l’ordre du jour (le détail est disponible en cliquant ici). En début de réunion, les élus de la ville auront à évoquer le sujet de la rénovation des Halles à l'horizon 2030 sur le modèle d'autres grandes villes (comme Florence ou Barcelone).

La mairie a lancé depuis peu un appel à projets pour les professionnels afin de rénover le bâtiment situé au cœur du ventre de Tours (on vous explique tout dans cet article), l’idée étant par exemple de faire revivre le 1er étage aujourd’hui presque complètement vide, mais aussi de permettre aux commerces de résister à la concurrence des magasins situés en périphérie. Tout cela en lien notamment avec le projet de Cité de la Gastronomie.

Ce lundi, c’est un détail technique qui doit être validé par la municipalité : à savoir une indemnisation de 25 000€ qui sera versée aux différents opérateurs présélectionnés pour plancher sur un chantier. Leurs noms seront annoncés sans doute vers la rentrée, il pourrait y en avoir entre 3 et 5 et ils auront jusqu’au début de l’année 2018 (dans le 1er trimestre à priori) pour imaginer les Halles de Tours de demain.

La mairie donne plusieures pistes de réflexion : « nos critères seront d’abord l’innovation, nous voulons quelque chose de moderne ; la qualité architecturale et l’intégration dans le quartier en tenant compte des places, des flux de circulation ou des façades ; la faisabilité économique du projet qui ne devra pas par ailleurs entraîner de fermeture des commerces pendant sa réalisation ; les performances environnementales auxquelles je tiens beaucoup avec notamment une végétalisation à préserver voire à développer et enfin la cohérence avec les capacités financières de la ville et de la métropole » a résumé le maire Serge Babary.

A noter que sur la fin de l’année, une phase de concertation est prévue avec les habitants du secteur et les commerçants, ces derniers ayant déjà été intégrés aux réflexions en amont du lancement de l’appel à projets.

O.C.