Un festival de lecture à voix haute à Tours

Aux Livres Citadins débute mardi.

Pour la 8ème édition consécutive, le festival de la lecture à voix haute prend ses quartiers à Tours Nord.



C’est l’occasion de venir en famille, entre amis ou même seuls à la rencontre des livres et des lectures qu’ils soient mimés, racontés ou même théâtralisés.



Tous ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous !



Quelques temps forts :



- Mercredi 17 Mai : « Soirée Pyjama » - 18H30

Lectures Adultes et Enfants à partir de 4 ans

Médiathèque François Mitterrand – Sur Réservation au 02/47/54/30/42



- Vendredi 19 Mai : « Enfances et Songes » - 20H- Lectures, par l'Atelier des Actes et le Théâtre de l'Entourloupe

Suivi de « Cendrier » - Parodie théâtrale de Cendrillon, par le Théâtre Nouvelle Lune

Centre Léo Lagrange Gentiana Réservations conseillées au 02/47/49/01/20



- Samedi 20 Mai : « Femmes Kamishibaï »

Spectacle jeune public à partir de 5 ans par la Cie Les Chats Pitres

Centre Léo Lagrange Gentiana - Réservation indispensables au 02/47/49/01/20

Suivi de « Maman, Papa, Samedi et Moi »

Lectures et jeux de sociétés Parents-Enfants

Centre Léo Lagrange Gentiana



Pour plus de renseignements : Centre Lagrange Gentiana 90 avenue Maginot Tours

02 47 49 01 20

D'après communiqué.