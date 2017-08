Mobilisation générale pour la Banque Alimentaire de Touraine

N'hésitez pas à faire des courses pour elle.

L'hiver est terminé mais les plus démunis ont toujours besoin d'aide. C'est pour faire face aux situations les plus précaires que la Banque Alimentaire de Touraine organise chaque année une collecte de printemps dans les supermarchés d'Indre-et-Loire. Et c'est maintenant que ça se passe, ce samedi 13 et ce dimanche 14 mai.

Concrètement, l'association mobilise ses bénévoles dans une soixantaine de supermarchés partout dans le département. Ils vous attendront à la sortie des magasins, au niveau des caisses, et vous pouvez leur donner des produits non périssables qui seront ensuite redistribués à ceux qui en ont besoin. Sur la liste, on peut citer les pâtes, le riz, le café, les conserves, les gâteaux, les petits pots pour bébé...

L'an dernier, cette opération avait permis de servir 55 000 repas à l'échelle de la Touraine.

L'association a aussi besoin de bénévoles et toutes les informations sont sur son site, ba37.banquealimentaire.org