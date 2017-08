Nathalie Roux expose ses peintures Galerie Lavois

A partir de ce samedi 13 mai.

Dès ce samedi 13 mai au 11 Rue Lavoisier à Tours, il y a une exposition de peintures que l'artiste présente ainsi :

"Mes prétentions sont l'inventivité et l'indépendance à l'égard de tous les systèmes établis. C'est en ça que je regrette mon enfance car l'enfant est préservé de toute information artistique.



Je cherche à revenir à cette spontanéité par la simplification des formes, le choix des couleurs vives, l'absence de nuances et de modelés ainsi que la distorsion de la perspective.J'aime le mal façonné, l'imparfait, les mélanges.



Bien que comme tout adulte, je bénéficie de plus de capacités de concentration et de ténacité qu'un enfant, je cherche cependant à dessiner et à peindre librement, à entretenir une relation naturelle avec l'expression artistique.

J'aime mes défauts et mes lacunes car je sais les détourner et les mettre en valeur.



Je ne me considère pas comme une artiste au sens propre du terme (personne qui, selon la définition, se voue à l'expression du beau et qui peut interpréter une oeuvre d'art grâce à ses connaissances et les règles institutionnelles qu'elle a acquises en vieillissant, en murissant sa passion et son projet).



Je me considère plutôt comme une "artienne" car, comme ce mot que j'ai inventé, je fabrique une oeuvre grâce à mes aptitudes naturelles, primitives, presque sauvages dont chaque être humain est porteur dès sa naissance.



Un artien est détaché de tout conformisme et surtout ne se préoccupe pas du jugement des autres. Il n'aspire à aucune reconnaissance puisque sa production est hors du cadre institutionnel.



Cette exposition veut faire passer le message suivant: sortez des cadres sociaux, aimez les fleurs et les fruits de saison. Soyez naturel. Cela demande du courage car nécessite d'accepter sa personnalité et de montrer ses défauts et faiblesses. Mais cela en vaut la peine car on devient plus indulgent avec soi-même et peut-être plus libre."