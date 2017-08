A la Foire de Tours, 600 jeunes sensibilisés à la sécurité routière

Par le Club Motocycliste de la Police Nationale.

Les freinages sont assez incertains, les trajectoires pas toujours bien maîtrisées mais les élèves du collège Corneille de Tours apprennent vite. Ce jeudi, ils ont cours en extérieur au parc des expositions, pas loin de leur établissement. Ils sont venus sur la Foire de Tours à l’invitation du Club Motocycliste de la Police Nationale. Chaque année, il installe une piste de 40m par 20m près du Grand Hall et propose aux jeunes de s’installer au guidon de quads pour apprendre les bases de la sécurité routière.

« Sur l’ensemble de la foire on va voir passer 600 jeunes, dont plusieurs classes » nous explique-t-on, alors que la pluie ne semble pas refroidir les jeunes. « Cette année, notre piste est très bien préparée. On a installé des panneaux et un double sens. L’objectif c’est notamment que les jeunes apprennent à regarder loin devant eux, pas devant par terre. Il faut aussi qu’on leur explique qu’il faut bien rouler à droite. »

Sur leurs quads qui ne vont pas bien vite, ils se voient donc enseigner les premières notions du code de la route, l’accélération ou le freinage avec un engin à moteur… Ce qu’ils devront savoir si, dès leurs 14 ans, ils sont amenés à piloter un scooter. Ou alors de bons rappels, pour ceux qui ont déjà l’habitude de piloter… mais sur des pistes privées où la signalisation est absente. On notera qu’une partie a quand même de bonnes bases, ayant l’habitude de pratiquer le vélo.

Ce stand motorisé, c’est aussi un bon moyen pour les policiers de prendre contact avec les jeunes, voire leurs familles qui viennent en fin de journée ou le week-end pour faire d’autres essais (l’accès est libre et même proposé à de jeunes enfants si l’affluence est faible), « ça nous permet enfin de faire des tests visuels à partir de 16 ans » concluent les policiers, mobilisés jusqu’à ce dimanche, de 10h à 18h30.