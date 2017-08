France 2 cherche des Tourangeaux pour "N'oubliez pas les paroles"

Un casting est prévu le 16 mai.

C'est une des émissions qui fonctionne le mieux autour de 19h à la télé, le jeu de Nagui N'oubliez pas les paroles diffusé sur France 2 à 18h50 et 19h25, tous les jours de la semaine. Le concept étant de... se souvenir des paroles des chansons pour faire grimper sa cagnotte et surtout détrôner le maestro.

Ca vous tente ? Un casting est organisé dans quelques jours à Tours, le 16 mai.

Pour vous inscrire, ça se passe sur le site de France 2 ou en appelant le 01 49 17 84 20.

"Une fois au téléphone, les candidats devront passer une présélection en chantant une chanson de leur choix" précise la société de casting. "Si le niveau du candidat correspond au niveau minimum attendu, il sera convoqué par mail pour se rendre au casting et rencontrer l'équipe. 3 étapes (dont les 2 premières sont éliminatoires) leur seront alors proposées : une étape écrite soit un test de paroles de chansons francophones à compléter ; une étape chantée où chacun interprétera une chanson dynamique et connue devant l'ensemble des candidats et des casteurs puis une étape filmée soit une vidéo de présentation et chant sur bande son.

Critères requis : avoir une bonne connaissance des chansons françaises, être dynamique et souriant(e), avoir un bon niveau vocal.

A Tours, 150 personnes sont attendues pour tenter leur chance.