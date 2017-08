Foot + foire : attention aux bouchons ce vendredi

Il va y avoir du monde du côté du parc expo et de la Vallée du Cher.

Vendredi soir, Tours reçoit Le Havre pour la 37ème journée de Ligue 2 de football. Le match aura lieu à 20h30 à la Vallée du Cher, l'occasion de fêter le maintien du club en Ligue 2, un maintien acquis après une longue remontée depuis les profondeurs du classement. Du coup, on peut s'attendre à une certaine affluence en tribune. Et déjà qu'en général ça coince un peu dans le secteur dès qu'une rencontre est organisée sur la pelouse tourangelle, là, avec la foire et la fête foraine qui se déroulent juste à côté, on devrait frôler la saturation.

Clairement, y aller en voiture c'est la quasi certitude de mettre un temps fou à accéder aux abords du stade et du parc expo à l'heure du dîner, sans compter que ça peut être compliqué de trouver une place. C'est peut-être le moment de prendre votre vélo, trottinette et autre gyropode. Ou le bus, aussi.

Comme à chaque match du Tours FC Fil Bleu propose des navettes entre la gare (l'arrêt situé face au Vinci) et la Vallée du Cher. Les bus partent toutes les dix minutes à partir de 19h30 jusqu'à 20h10, et ils sont gratuits pour les abonnés, au même prix qu'un trajet habituel pour les autres (2€70 l'aller retour, + 10 centimes s'il vous faut une carte). Ce n'est pas tout : en raison de la foire, la ligne 3 qui passe par les Atlantes et le parc expo est aussi renforcée. D'ailleurs, exceptionnellement pour aller au match, il faudra descendre au parc expo car la route menant au stade sera fermée (comptez 10 petites minutes de marche).

Quant aux bus pour retourner en ville après la rencontre, et qui partiront eux aussi du parc expo, ils s'échelonneront toutes les dix minutes après le coup de sifflet final.

