Benjamin Pionnier confirmé pour diriger le Grand Théâtre de Tours

Son travail a séduit.

A tout juste 39 ans, Benjamin Pionnier marque les esprits. Passé par l'Opéra de Nice puis la Slovénie, il est aujourd'hui à la tête de l'Opéra de Tours basé au Grand Théâtre, où il a pris la suite de Jean-Yves Ossonce. Ce qui était au départ un poste temporaire vient d'être pérennise. "Les acteurs culturels ont apprécié sa politique d'ouverture qui se traduit par de nouveaux partenariats et de nombreuses complicités" souligne ce mercredi la ville de Tours qui confirme la reconduction de Benjamin Pionnier dans ses fonctions.

"A la suite d'une large publicité qui a connu un réel succès, les six candidats sélectionnés ont rédigé un projet artistique et culturel pour les saisons 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Le projet de Benjamin Pionnier a été retenu par les collectivités partenaires du Grand Théâtre, toutes membres du jury. Au cœur de sa proposition se situent le développement de projets artistiques ouverts, l'association des forces vives du territoire, une ambition pour l'orchestre régional, une stratégie de développement et de diversification des publics" ajoute la municipalité.