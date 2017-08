Une nuit avec Philippe Lucchese et ses photos

Son exposition sur l'art au féminin s'achève ce week-end.

C'est clairement l'exposition tourangelle événement de ce printemps, et elle devrait facilement atteindre les 10 000 visiteurs d'ici son achèvement ce dimanche 14 mai à 19h.

Avec L'Histoire de l'Art au Féminin, des photos avec des modèles féminins reprenant la mise en scène de célèbres tableaux et oeuvres d'art, le photographe tourangeau Philippe Lucchese a marqué les esprits avec sa version de La Joconde, du Radeau de la Méduse de L'Origine du Monde ou du Baiser de Rodin.

En petit format ou sur des tirages de 4m par 3, on découvre ces monuments de l'histoire artistique sous un autre angle, à la fois traditionnel et moderne (le portrait de l'artiste est ici, et la visite de l'exposition dans cet autre article). Si vous n'y avez pas encore été, vous pourrez le faire de jeudi à dimanche entre 14h et 19h à l'Hôtel Gouin de Tours (entrée gratuite) mais aussi samedi soir en nocturne pour un ternissage événement dans ce lieu historique de la ville.

Cette première nocturne de l'Hôtel Gouin s'achèvera à minuit. L'occasion par exemple de profiter d'une visite guidée avec Philippe Lucchese...