2 Tourangelles brillent au concours national de flamenco

La compétition s'est déroulée dans la Drôme.

Le samedi 16 avril, les 2 professeurs de l'association tourangelle Tiempo Flamenco, Florence Milani et Emie Chauvin, ont participé au concours national de flamenco qui se tenait à Valence dans la Drôme. Le jury était composé d'Isaac de Los Reyes, grand danseur madrilène et de Kuky Santiago dont la renommée n'est plus à faire.

Les danseuses (qui sont présentées en duo) ont remporté le 2ème prix. L'ensemble des concurrents venaient du Sud de la France, où le flamenco est très présent, cet art est moins développé dans notre région et malgré tout, elles ont su s'imposer et défendre les couleurs de la Touraine !

Le jury ainsi que le public ont souligné leur complicité et l'originalité de leur chorégraphie ; elles ont interprété un "martinete", chorégraphie très technique qu'elles ont dansé avec "un baston" (c'est à dire une canne flamenca)

Ce style austère et sombre demande une interprétation profonde ; elles ont réussi à transmettre aux spectateurs la gravité de cette danse.

Emie et Florence ont également conquis le jury par leur maitrise technique, leur synchronisme et leur sens du rythme.

Texte proposé par l'association Tempo Flamenco.