10 places à gagner pour le match décisif US Tours-Poitiers

La dernière rencontre de l'année au Stade Tonnelé.

C'est un match vraiment très important : dimanche, l'US Tours reçoit Poitiers dans le cadre des 16èmes de finale du championnat de Fédérale 3. Le week-end dernier dans la Vienne, les orange et bleu ont perdu. Mais tout est encore possible et ils auront donc besoin de vos encouragements pour espérer poursuivre la compétition et accrocher les 8èmes de finale.

A l'issue d'une année joyeuse marquée par des victoires en cascade, l'US Tours dispute par ailleurs ce dimanche, et quoi qu'il arrive, son dernier match de la saison sur son terrain de Tonnelé car en cas de qualification, la suite se fera sur terrain neutre. Il faut donc remplir les tribunes et en profiter !

Vous voulez en être ? Ecrivez-nous un mail : contact@info-tours.fr. 10 places sont à gagner, et les lauréats seront prévenus vendredi. Notez que le coup d'envoi est à 15h, qu'un repas supporter est prévu à 13h30, et que d'une manière générale les billets sont à 6€, 3€ pour les étudiants.