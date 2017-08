Originalité culinaire garantie au Café Contemporain du CCCOD

Le Centre de Création Contemporaine de Tours a son petit bar-restaurant, et il fait bon s’y poser...

Il y a plein de bonnes raisons de passer du temps au CCCOD, le Centre de Création Contemporaine de Tours qui a ouvert il y a maintenant deux mois en haut de la Rue Nationale.

En plus de ses premières expositions qui font honneur aux artistes norvégiens (dont la formidable chambre d'huile dans la Nef), on peut passer sur le site pour la librairie ou le café, et ce sans payer l'entrée.

La café, donc. En rencontrant ses epxloitants il y a quelques mois, on avait compris que ce serait sans doute un lieu digne d'intérêt. Pas un simple endroit où l'on attrape un sandwich vite fait bien fait. Le résultat est à la hauteur de nos attentes.

Au premier étage à gauche de l'accueil, la Café Contemporain compte donc deux salles. A droite près du comptoir, ambiance cafet' joyeuse, c'est plutôt animé. De l'autre côté, plus cosy, avec une vue plongeante sur la Nef.

A la carte, des sandwichs (jambon ou, oh ! du pastrani) mais aussi deux plats de la semaine : viande ou poisson. On a opté pour la viande, bien intrigué par cet effiloché de porc qui a passé 7h au four. Le résultat est surprenant car c'est une assiette crue et cuite qui se présente à nous. La viande est fondante et bien assaisonnée, il y a pas mal de broccolis (normalement, on ne court pas après, mais là... Miam !) avec une mayonnaise moutardée exquise ou une petite sauce froide fromagère également bien plaisante. Joli mariage. Pour ajouter encore un peu de croquant, des petites graines et des pois gourmands. En plus, la présentation est raffinée, moderne. Et c'est bien copieux.

Pour le dessert, les recettes sont plus classiques et on opte pour la tarte au citron. Pas de meringue mais une jolie présentation colorée, une pâte légère et gourmande, une mousse vraiment idéale, fruitée, acidulée, pas trop sucrée. Vraiment de quoi s'offrir un plaisir gourmand en fin de repas ! (Au passage, on retient le service rapide et souriant).

Le tarif : 21€50 pour ce menu hors boisson. C'est clair ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup de faire une exception de temps en temps.