LEGISLATIVES : La France Insoumise présente tous ses candidats

Pour l'instant, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon part seul.

Les candidats de la France Insoumise, mouvement porté par Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle (le candidat est arrivé 3ème en Touraine, deuxième à Tours) organisent le lancement de leur campagne législative en Indre-et-Loire sur le thème de l'emploi. A cette occasion une conférence gesticulée intitulée "Chômeurs en miettes" sera animée par Olivier Hagel ceudi 11 mai à 20h Centre de vie du Sanitas de Tours. Les 5 candidats investis seront présents, les voici :

- 1ère circonscription (Tours) : Claude Bourdin et Inès Yamba

- 2ème circonscription (Amboise, Château-Renault...) Frédéric Nobileau et Isabelle Boutault

- 3ème circonscription (Loches, Chambray-lès-Tours, St Avertin...) : Sylvie Adolphe et Jean-Marie Bonnet

- 4ème circonscription (Chinon, Joué-lès-Tours...) : Nadia Vezin et Dominique Bouillon

- 5ème circonscription (Tours Nord Ouest, St-Cyr-sur-Loire, Bourgueil...) : Constance Ascar et Stéphane Renaud

On notera que ces duos sont mixtes et que la parité est respectée avec 3 femmes titulaires sur 5 candidats. A voir si d'ici le dépôt des candidatures des alliances seront trouvées avec d'autres mouvements (le Parti Communiste, notamment).