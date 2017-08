Raccourci clavier sur le bitume à Tours

La photo du jour d’Info-Tours.fr.

Petit cour d’informatique à même le sol dans la Rue du Commerce. A deux pas d’ici, le Centre de Création Contemporaine a ouvert ses portes il y a de cela deux mois. C’est un événement, puisque François Hollande était venu pour l’inauguration. Pour que les Tourangeaux s’habituent à la présence de ce nouveau lieu culturel, son logo, un C stylisé, a été apposé un peu partout en ville via des drapeaux, des palissades sur le haut de la Rue Nationale, mais aussi des peintures sur le goudron, à même le trottoir.

Des C de couleur jaune, on en trouve donc un peu partout Rue du Commerce. Il n’en fallait pas plus pour qu’ils soient détournés. Ainsi, ont été inscrits (à la craie ou à la peinture) plusieurs codes de raccourcis clavier que l’on peut utiliser à l’ordinateur pour copier du texte ou un fichier (Ctrl+C), coller un fichier ou du texte (Ctrl+V) ou encore annuler la dernière action entreprise (Ctrl+Z). Un peit cours d’informatique dans le monde réel pour guider les passants… Malin.

Et si vous n'utilisez pas encore ces fameux raccourcis clavier qui peuvent pourtant vous simplifier la vie, voici un petit cours en ligne avec les bases.