Les Tourangeaux dévoilent leurs premières Envies de Loire

Piscine naturelle ou olympique, promenade, camping, péniche-restaurant... Les idées sont multiples.

La métropole de Tours vient de lancer un grand laboratoire d'idées pour réaménager et moderniser les bords de Loire sur la ville centre et dans l'agglo (St-Pierre-des-Corps, St-Cyr-sur-Loire...). L'objectif est que les Tourangeaux viennent plus souvent au bord du fleuve, et on vous explique la démarche et le calendrier dans cet autre article.

Si cet automne ce sont des professionnels qui vont élaborer un grand projet, les Tourangeaux sont invités à proposer dès aujourd'hui leurs idées sur le site Envies de Loire. Plusieurs dizaines de propositions sont déjà disponibles, et voici un petit best-of non exhaustif...

Les plus populaires :

Le site Envies de Loire permet aux interautes de voter pour les projets qui leur plaisent, mais aussi de les commenter. Par exemple, l'idée d'aménager une piscine naturelle dans le fleuve (alors que la baignade y est aujourd'hui interdite même si elle est fréquemment pratiquée l'été) entraîne pas mal d'adhésions. A voir où la placer mais on pense à la rive Nord, proche de Tours sur Plage (qui reviendra d'ailleurs mi-juin Quai du Portillon) ou à l'Île Simon. Plus farfelu, l'aménagement d'une piscine olympique en Loire est suggéré par un internaute.

Avec déjà une vingtaine de votes, l'idée d'une péniche-restaurant qui serait installée au bas de la bibliothèque semble plaire (on en trouve à Lyon, à Paris...). Certains poussent même le concept jusqu'à vouloir l'installation de péniches habitables (sur le modèle d'Amsterdam). Plus globalement, beaucoup veulent plus de bâteaux sur la Loire avec par exemple des navettes fluviales entre la guinguette, l'Île Simon et Tours sur Plage ou de Paul Bert au centre-ville.

Pour le Pont Napoléon, il est suggéré de le réaménager pour favoriser les circulations douces (vélo). Sur le modèle du Pont Wilson aujourd'hui à sens unique pour les voitures ? D'autres solutions existent et sont proposées comme une passerelle flottante ou un pont pour aller du site de la guinguette à l'Île Simon, par exemple. Il y en aussi qui veulent tout simplement fermer le Pont Wilson à la voiture.

L'amélioration du quotidien :

Parmi les autres propositions déjà formulées, on peut citer l'installation d'une boîte à livres près du site de la guinguette ("avec un banc à côté" est-il précisé). Des boîtes à livres qui fonctionnent bien dans d'autres quartiers comme Velpeau, Beaujardin ou Montjoyeux. Plus d'aires de jeux pour enfants semblent aussi rêvées par les habitants sur les quais ou les îles, on parle aussi de créer des aires de pique-nique du côté de Blanqui et plus de liens avec les rives et les commerces dans ce secteur.

Parmi les autres petits détails qui pourraient améliorer la ville, évoquons l'installation d'un belvédère en hauteur près de la bibliothèque et du monument aux morts ou un parcours de jogging tout autour de l'ïle Aucard. Pour les vélos, certains voudraient un aménagement des quais en contrebas, au bord de l'eau, pour les deux-roues non motorisés avec également un passage possible sous le pont Mirabeau.

On voit aussi plusieurs propositions pour améliorer l'éclairage au bord du fleuve ou, comme le souhaite le président de la métropole Philippe Briand, proposer un éclairage artistique des arbres remarquables de l'ïle Simon que l'on pourrait voir de loin.

Plus audacieux voire utopique, des internautes proposent la fermeture de l'échangeur de l'A10 de Tours Centre pour fluidifier la circulation en bord de Loire. D'autres se contentent de demander un mur anti-bruit sur la rive Nord du fleuve, mais souhaitent aussi un aménagement sous le pont de l'autoroute.

Et puis dans la série "avec des si"...

Et si on aménageait un restaurant-belvédère sur la pointe de l'ïle Simon ? Et si on installait un bar à vin nature sur cette même île ? Et si un camping saisonnier voyait le jour au milieu de la Loire ? Et si on supprimait les parkings vers le Pont Napoléon ?

A vous de voter, de commenter... ou de proposer d'autres idées !