Un cortège de supporters pour le Tours FC

Maintenant que le maintien est acquis.

Ce vendredi à 20h30, Tours reçoit Le Havre pour l'avant-dernière journée du championnat de Ligue 2. Ce sera le dernier match du TFC à domicile avant le déplacement à Ajaccio de la semaine suivante pour conclure cette saison pas comme les autres.

Depuis sa victoire 3-1 à Laval vendredi dernier, les hommes de Nourredine El Ouardani ont assuré leur maintien en deuxième division avec 10 matchs sans défaite, et ce après avoir connu le pire en restant bloqué presque toute la saison à la 20ème et dernière place du championnat.

Délaissé par le public, très critiqué, le club reprend des couleurs en cette année 2017 et ça devrait se voir pour cette ultime rencontre à la Vallée du Cher ce 12 mai avec un cortège de supporters. "On veut fêter ce maintien tous ensemble" nous dit l'un des organisateurs du mouvement. Un rendez-vous est fixé à 20h devant le magasin Ikea, puis direction les tribunes à pied avec drapeaux et maillots du Tours FC pour afficher les couleurs ciel et noir.

Un événement Facebook est disponible ici.