Scène insolite lors du dépouillement du second tour de la présidentielle ce dimanche soir à l’Hôtel de Ville de Tours. Alors que l’on ne connait pas encore les résultats de l’élection présidentielle qui donneront Emmanuel Macron vainqueur avec 66% des voix au niveau national, les premiers bulletins tourangeaux montrent clairement un plébiscite de la ville en faveur du candidat d’En Marche (au final, presque 79% des suffrages en sa faveur).

Cependant, le nombre de votes blancs est important ainsi que l’abstention (les résultats complets sont ici). Et certains bulletins sont nuls. Il y a par exemple cette enveloppe contenant un vote pour… François Fillon, pourtant éliminé dès le 23 avril et qui avait terminé 3ème à Tours, devant Marine Le Pen. Et puis il y a ce bulletin Macron déclaré non valide car agrémenté d’un petit mot doux : « Emmanuel, tu as de beaux yeux, mais je ne pense pas voter pour toi, lol. J.P » Un petit message mignon qui a bien amusé les assesseurs…

