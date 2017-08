Une pièce de théâtre qui déménage à Tours

A découvrir ce vendredi 12 mai.

Le pitch :

10% des français quittent chaque année leur logement pour en trouver un nouveau. Pourtant, déménager reste un facteur d’anxiété pour 76 % d’entre eux et même la troisième cause de stress. Bref, ça n’a jamais été une partie de plaisirs, et c’est bien le cœur de l’intrigue de « Ça déménage ! »



La promesse de la pièce résulte dans la double lecture de son titre. En effet, toute l’intrigue se déroule le jour même d’un déménagement, mais aussi et surtout, les péripéties vécues par les personnages et le rythme de la pièce font que « Ça déménage ! ».



Amis de longue date, Ludo et Pedro vivent en colocation dans le quartier de République à Paris depuis trois ans et demi. Très complices dans la vie, ils ne perdent pas une occasion de faire la fête. Mais, cet équilibre ne pouvait pas durer. Pedro décide de quitter la colocation pour s’installer à Neuilly chez Juliette, avec qui il est en couple depuis six ans. Bon prince, Ludo organise, la veille du déménagement, une soirée surprise d’adieu pour rendre hommage à son coloc’.



C’est le jour J. Nous sommes dimanche matin, il est 8h09 quand Juliette, toute contente, frappe à la porte de l’appartement…



Des infos sur l'auteur...



Autodidacte, curieux, passionné d’écriture et de théâtre, Ludovic GUTIERREZ a d’abord travaillé le one man show pour mettre en scène son univers déjanté. C’est à la suite d’expériences scéniques (une centaines de représentations), notamment dans des pièces de Georges Feydeau (Le Dindon, Mais n’te promène donc pas toute nue et Tailleur pour Dames) que Ludovic GUTIERREZ prend la décision d’écrire une comédie au rythme soutenu et aux multiples rebondissements.



Sa curiosité pour la mise en scène et les conseils distillés au cours de sa carrière lui ont donné envie de relever le défi. Avec « Ça déménage ! », Ludovic GUTIERREZ signe sa première pièce et sa première mise en scène.



Juliette, interprétée par Karine MALLERET Jessica, interprétée par Alexandra FEIGNEZ

Ludo, interprété par Antoine RABAULT ou Clément OLIVIERI

Pedro, interprété par Guillaume MARIEN.



Plus de 2 500 personnes sont déjà venues voir Ca déménage! sur 55 dates.



La prochaine c'est ce vendredi 12 mai à Tours, Espace Jacques VILLERET à 20h30.

Infos et résas : reservation.cademenage@gmail.com