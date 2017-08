Johnson Concorde se met à l'acoustique

Le groupe tourangeau était aux 3O vendredi soir.

Chapau Prog et les Trois Orfèvres présentaient Acoustic Party vendredi soir dans le Vieux-Tours.



En 1ère partie les Chamallow Brothers, trio folk jonglant avec les instruments (ukulélé, alto, guitare, jumbo et basse fretless), cultivant les harmonies vocales dans la tradition de Simon & Garfunkel ou des Beach Boys se sont produits sur scène en partageant leur énergie communicative autour de reprises variées issues de répertoires folk, pop, rock, country...

S'en est suivi un show extrêmement visuel, extravagant et malicieux, tenu par trois chanteuses et chanteurs extravertis, cette joyeuse formation tourangelle Johnson Concorde qui vient de sortir un EP acoustique "Wood Museum", une version unplugged, en parallèle de sa tournée "Fury White Tour électrique" a remporté un vif succès aux Trois Orfèvres. Une très belle soirée festive agrémentée de très bons moments musicaux pop-songs, glam-Rock aux mélodies imparables fûrent partagés sur scène avec une énergie captivante auprès d'un public fidèle et conquis.

Patricia PIREYRE