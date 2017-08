Un chef Meilleur Ouvrier de France pour des retraités tourangeaux

Bernard Leprince est venu cuisiner à Tours ce vendredi.

Ce 5 mai, repas particulier pour les résidents de l'EPHAD Henry Dunant de Tours. Les retraités ont vu débarquer Bernard Leprince dans les cuisines de l'établissement. Meilleur Ouvrier de France, Toque de l’année 2015 de l’Académie Culinaire de France et Chevalier de la Légion d’Honneur en 2016, le chef a conçu un menu à thème pour les Tourangeaux, lui qui fait le tour des établissements du groupe Vitalrest depuis 5 ans.

Dans les assiettes, de vieilles recettes remises au goût du jour : gaspaccho de melon à la menthe, cabillaud rôti et polenta à l'orange, pain perdu et sa compote de fruits rouges. L'occasion aussi pour Bernard Leprince de faire découvrir les tendances culinaires du moment et de rencontrer les personnes âgées. Il promeut aussi l'utilisation des produits locaux pour faire de bons plats.

L'Ephad sert 110 repas par jour, et les cuisines sont dirigées habituellement par le chef François Gauthier. Les menus sont déclinés en haché ou non en fonction du profil des résidents. L'objectif est de leur faire profiter d'un maximum de saveurs, même si ils sont atteints de maladies comme Alzheimer.

James TECHER