Où trouver le wifi gratuit dans Tours Métropole ?

Tram, mairies, bords de Loire... 100 bornes sont désormais actives dans l'agglomération.

Si vous êtes un peu à court de 3G ou de 4G, pensez à mettre cet article dans vos favoris. La métropole de Tours propose depuis déjà un bon moment le wifi gratuit dans bon nombre de lieux publics. Simple d'utilisation, il nécessite seulement une courte inscription et il est globalement assez efficace s'il n'est pas surchargé. Plus le temps passe, plus le réseau de bornes se développe un peu partout dans les communes de l'agglomération... A l'heure où nous écrivons ces lignes, 100 bornes sont actives sur 51 sites métropolitains, la dernière en date ayant été inaugurée ce 5 mai sur l'aire dédiée aux camping-car à St Genouph, car on sait bien que l'accès à Internet est un critère essentiel aujourd'hui quand on veut séduire les touristes.

(Particularité de la borne wifi de St Genouph : elle est solaire, donc autonome pour sa consommation en énergie, vu que de toute façon le site n'est pas relié au réseau électrique).

Au final, 13 communes de la métropole sur 22 ont au moins une borne de wifi sur leur territoire. C'est le prestataire QOS Telecom qui exploite ce réseau sous la marque WITM (pour Wifi Tours Métropole).

Voici la liste des sites où accéder à Internet en wifi gratuitement à Tours et dans l'agglo (ajoutez à cela les différents restaurants, bars ou autres lieux privés également équipés)...

Hôtel communautaire aux Deux-Lions à Tours

Salle de la Gloriette à Tours Sud

Bords de Loire (guinguette de Tours)

Camping Saint Avertin et Savonnières

Office du tourisme (Tours, Luynes et Rochecorbon)

Médiathèque F. Mitterrand à Tours Nord



Site Mame à Tours

Point Loire à vélo à Savonnières

Centre culturel de Ballan-Miré

CCC OD à Tours en Haut de la Rue Nationale

Gymnase de la Fontaine Blanche à Chambray

Cité de la gastronomie au 116 Boulevard Béranger à Tours

Aire camping-car de St Genouph

3 stations de Tramway – Jean Jaurès, Gare et La Rabière

Mais aussi... Guinguette à Saint Avertin, Salle omnisports et salle des fêtes à Savonnières, Médiathèque à La Riche, Muséum d'Histoire Naturelle de Tours, Salle Coselia à Mettray, Musée des Beaux-Arts de Tours, Médiathèque et salle culturelle à Luynes, Bibliothèque centrale Tours, Salle culturelle, gymnase, centre social et Mairie à La Riche, Mairie des Fontaines à Tours, Centre de vie du Sanitas à Tours, Salle culturelle et place de la Mairie à Chambray, Salle des Halles à Tours, Maison de la réussite à Tours (Sanitas), Bibliothèque et place de la Mairie à Rochecorbon, Salles de l'Hôtel de Ville à Tours, Jardin des Grange Collières aux Deux-Lions, Salle Toulouse Lautrec à Tours, Gymnase Monconseil à Tours, Salle Petrucciani à Tours, Palais des sports Grenon à Tours, RDC et étages 4 et 5 de la Mairie Tours, Mairie à Ballan-Miré, Forum de l'Europe à Tours, Mairie à Fondettes.