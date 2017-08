Dégustation de vin au jardin vendredi soir

Le début d'une série de 7 rendez-vous.

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir le bâtiment qui héberge la Cité de la Gastronomie de Tours sur le Boulevard Béranger (un ancien site de l'Université), vous pourrez le faire vendredi soir sous le Soleil, à l'heure de l'apéro.

Dans le cadre d'une nouvelle série de manifestations, l'Office du Tourisme y organise en effet le lancement de 7 Vins 7 Jardins, soit un programme de dégustation de vins et de produits locaux les pieds dans l'herbe. Le premier rendez-vous a donc lieu ce vendredi 5 mai, et le dernier ce sera le 18 août. Objectif : "valoriser les talents et faire découvrir ou redécouvrir les richesses du territoire" expliquent les organisateurs qui s'adressent aussi bien aux Tourangeaux qu'aux touristes.

A chaque fois, un cépage différent sera mis en avant en présence de vignerons (le Chenin pour la première). Entre deux dégustations, le pain Tradi-Saveurs de Touraine et des rillettes de Tours seront proposées pour accompagner ce moment dont il faudra bien sûr profiter avec modération.

Prochain rendez-vous : le 16 juin avec du Sauvignon dans les jardins de la Préfecture, puis le 30 juin au Musée des Beaux-Arts avec du Cabernet-Franc...A chaque fois ça commence à 17h. Tarif : 9€. Réservation obligatoire sur tous-tourisme.fr.