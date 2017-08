PRESIDENTIELLE : Rassemblement "de raison" en faveur de Macron à Tours

Vendredi soir, à quelques heures de la fin de campagne.

Alors que la manifestation du 1er mai de Tours a non seulement ciblé le FN de Marine Le Pen mais aussi son rival du second tour de la présidentielle Emmanuel Macron, certains politiques qui veulent faire barrage à l'extrême droite en votant pour le candidat d'En Marche - même sans partager toutes ses idées - se rassembleront vendredi.

Ainsi, le rendez-vous est fixé à 18h30 Place Jean Jaurès. Dans un communiqué, la présidente tourangelle du Parti Radical de Gauche, Mélanie Fortier, justifie cette manifestation comme un soutien "de raison" à Emmanuel Macron : "nous appelons à un refus de l'abstention et du vote blanc ou nul qui risquerait de favoriser l'élection de Marine Le Pen et ses amis nationalistes. (...) Emmanuel Macron garantira les libertés individuelles et collectives et participera activement à l'évolution vers une Europe protectrice et déterminée dans la lutte contre le terrorisme."

A noter que la veille, jeudi, les soutiens d'Emmanuel Macron organisent une réunion publique à 20h à l'Hôtel de Ville de Tours.