Un millier de manifestants pour le 1er mai à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Il y avait du monde de levé ce lundi matin à 10h pour la manifestation du 1er mai à Tours. Partie de la Place de la Liberté, elle a rejoint le coeur de ville avec plusieurs mots d'ordre en cette période d'élection présidentielle.

Ainsi, tous ne sont pas venus manifester avec le même objectif. Il y avait, bien sûr et comme chaque année, beaucoup de revendications sociales mais aussi deux visions politiques : ceux opposés au Front National et appelant sans réserve à voter Emmanuel Macron dimanche au second tour du scrutin, et ceux qui ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Alors qu'il y a 15 ans face à Le Pen père, Jacques Chirac avait eu presque tout le monde derrière lui, ce n'est plus le cas dans le monde d'aujourd'hui. "Mort du Peuple" pouvait-on même lire sur un cercueil en carton brandi par des manifestants en tenue de deuil sur l'Avenue de Grammont.

Au total, un bon millier de personnes est venu exprimer son malaise en ce 1er mai 2017. Beaucoup, beaucoup moins qu'il y a 15 ans mais plus que pour d'autres années plus récentes. Et parmi les syndicats, certains évoquent maintenant l'hypothèse d'un troisième tour social à cette élection. Quel que soit le résultat, la rue compte bien faire pression très vite sur l'Elysée, il faut se le tenir pour dit.

Voici les images du cortège et des banderoles ce lundi matin à Tours...

Philippe MAITRE