La Fête de l'Europe de retour aux Prébendes

Pour fêter les 60 ans de l'Union Européenne.

Ce n'est pas totalement un hasard. Ce dimanche 7 mai c'est le second tour de l'élection présidentielle mais c'est aussi la Fête de l'Europe au Jardin des Prébendes à Tours. Comme voter ne prend pas toute la journée, pourquoi pas à fayre un tour de 13h à 18h30, à l'occasion à la fois des 60 ans du Traité de Rome mais aussi des 30 ans de la Maison de l'Europe de Tours ?

La Maison de l'Europe qui explique :

"Pour l'édition 2017 nous souhaitons mettre l'accent sur 60 ans de construction et de développement européen. Il y aura également un stand d'information sur la mobilité des jeunes en Europe dans le cadre du 30ème anniversaire d'Erasmus.



Des associations de Tours et alentours, à vocation européenne, internationale, mais même culturelle et artistique, des associations de jeunesse proposent des activités, jeux, animations et ateliers sur l'Europe. Quizz sur les Traités de Rome, un ticket pour une capitale européenne et un ticket pour une ville française à gagner !"