Une victoire 3-0 qui fait beaucoup de bien au Tours FC

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

C’est un résultat qui ressemble à celui d’un match de volley : 3-0. Mais c’est bien du foot. Ce vendredi soir, Tours a nettement dominé Clermont à la Vallée du Cher, sous les yeux des volleyeurs du TVB fraîchement vainqueurs de la Coupe d’Europe CEV après une remontée folle en finale de cette compétition.



Le Tours FC aussi est en train de nous offrir une formidable remontée. Désormais sur une série de 9 matchs sans défaite, le club peut plus que jamais croire au maintien en Ligue 2 alors qu’on ne donnait vraiment pas cher de sa peau il y a de cela deux mois. Mais voilà, l’électrochoc n’était pas seulement une décharge, le courant est aujourd’hui et continu et l’équipe enchaîne les bonnes performances pour parvenir à son objectif.



Alors qu’il reste 3 matchs à jouer aux hommes de Nourredine El Ouardani cette saison, les ciel et noir sont 16èmes du championnat avec 6 points d’avance sur Orléans, 18ème et barragiste, et autant sur le Red Star qui est 19ème (et qu’Orléans a écrasé 4-0). En cas de succès la semaine prochaine, Tours sera à l’abri si les Orléanais et le Red Star ne gagnent pas. Sinon, le suspense perdurera. La saison n’est pas encore finie, il ne faudrait donc pas se relâcher en si bon chemin...



Voici les photos de ce vendredi...

Philippe MAITRE