CHU de Tours : une journée sur l'asthme le 2 mai

Sur le thème de la prévention de l'urgence.

Communiqué de presse :

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Asthme 2017, dont le thème est la prévention de l’urgence, la Fondation du Souffle Touraine Val de Loire et L’Espace du Souffle, organisent une rencontre avec le public dans le cadre du centre Olympe de Gouges autour de la prise en charge de la maladie chronique et de la prévention des crises d’asthme.



L’asthme est la première maladie chronique de l’enfance et touche près de 4 millions de français. Dans sa forme persistante il est responsable de symptômes quotidiens limitant les efforts, ou per-turbant la qualité du repos et peut conduire à des complications sévères comme l’insuffisance res-piratoire aigüe imposant le recours aux urgences, ou le vieillissement accéléré de la fonction respi-ratoire.



On déplore encore près de mille décès par an, en France, touchant surtout des jeunes et dont l’im-mense majorité pourrait être évitée, et surtout 200 000 passages aux urgences, avec une moyenne d’âge autour de 30 ans.



Pourtant l’asthme peut quasiment disparaitre du quotidien avec un traitement de fond simple et sans effet secondaire. Les pneumologues déplorent le défaut d’utilisation des pa-tients du traitement préventif par manque d’information avant tout.



L’information des femmes et futures mères est une prio-rité de l’éducation à la santé particulièrement pertinente dans le domaine des maladies respiratoires en particu-lier allergiques, ainsi que la prévention du tabac.



L’école de l’asthme de l’Espace du Souffle viendra à la rencontre des femmes le mardi 2 mai pour évoquer cette pathologie très répandue dans les familles, échanger avec le public, et les personnels soignants, sur la prise en charge et la reconnaissance des symp-tômes dont la banalisation peut conduire aux ur-gences.



L’Espace du Souffle avec son école de l’asthme, organise l’éducation thérapeutique des maladies respiratoires pour les enfants et adultes, qui permet au patient de sa-voir, par lui-même, pourquoi et comment se traiter et ain-si faire disparaitre l’asthme de son quotidien.

Rendez-vous de 10h30 à 17h dans le hall du centre Olympe de Gouge à l'hôpital Bretonneau.