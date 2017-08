Pour les ponts de mai, des TER à petits prix en Centre-Val de Loire

Valables pendant 4 week-ends.

Nous vivons en ce moment le 1er long week-end du mois de mai. Pour ceux qui ne travaillent pas les jours fériés, il va y en avoir au moins 3 voire 4 si le lundi de Pentecôte fait aussi partie de vos jours chômés. Autant de bonnes occasions d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe, et ça peut se faire en train.

Pour découvrir ou redécouvrir le Centre-Val de Loire, le conseil régional propose une offre spéciale pendant les 4 week-ends prolongés du mois du printemps (1er mai, 8 mai, Ascension dès le jeudi 225 et Pentecôte début juin.

Avec le pass événementiel Pass'TER, on peut partir pendant 3 jours et faire des voyages illimités pour 45€, le tout valable pour 2 adultes et leurs enfants de moins de 12 ans. Ca fonctionne dans tous les TER et Intercités en Centre-Val de Loire, pour une ou deux personnes plus les enfants, et donc pendant trois jours entiers (29 avril au 1er mai, 6 au 8 mai, jeudi 25 au dimanche 28 mai, 3 au 5 juin).

Sinon, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a en ce moment des bllets d'avion à 16€ aller-retour de Tours vers Londres. On dit ça, on dit rien.