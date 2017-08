De grandes fleurs de printemps chez Olivier Rousseau

Charlotte de Maupeou y expose en ce moment.

Un peu de couleur qui fait du bien alors que le ciel de ce jeudi soir est bien gris au-dessus de Tours... Rue de la Scellerie, Olivier Rousseau donne le coup d'envoi de la nouvelle exposition de sa galerie : Flower Power, par la Sarthoise Charlotte de Maupeou, diplômées des Beaux-Arts de Paris et du Royal College de Londres.

"Alors qu'à la base je pensais exposer ses paysages, on a finalement choisi d'accrocher ses grands formats de fleurs" explique le galériste aux goûts toujours très éclairés qui accueille cette artiste pour sa grande première à Tours.

L'exposition est constituée de 11 oeuvres en grand format à découvir jusqu'au 10 juin. Il s'agit de tableaux réalisés à la tempera sur papier, marouflé sur toile. On y crose iris, geraniums, capucines ou roses trémières dans un jardin coloré, figuratif et bienvenu. Une exposition de saison, accrocheuse et optimiste.

A voir du mardi au samedi de 14h30 à 19h, mais aussi les vendredis et samedis matins au 48 Rue de la Scellerie (entrée libre).