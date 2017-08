Qui est qui ?

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

On a ramené un petit souvenir du conseil métropolitain de ce lundi soir aux Deux-Lions... Au début de la séance, l'élu écologiste Emmanuel Denis a un petit quelque chose à dire (comme souvent, d'ailleurs). Il parle pollution. Au même moment, son image est projetée sur écran géant dans la salle. On ouvre les yeux et on se pince : on croit bien reconnaître sa voix et son visage mais sur l'écran c'est le nom de Cécile Jonathan du PS (et absente à la réunion) qui s'affiche. On regarde s'il n'y a pas eu échange de place, apparemment non. En plus ce n'est même pas Emmanuel Denis qui a la procuration de sa collègue de Tours pour les votes mais - logiquement - un autre socialiste, Vincent Tison. Aurait-il alors changé d'identité ? Au final, on se dit que ça doit être juste un clin d'oeil du destin, les deux élus ayant souvent de nombreuses remarques à faire en séance.