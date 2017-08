Bus et tram : tarifs Fil Bleu quasi inchangés à Tours en 2017

Il y a même la création de nouveaux tickets promotionnels.

Chaque année, la métropole de Tours doit voter les tarifs des tickets et abonnement pour prendre le bus et tram sur le réseau Fil Bleu, tarifs qui sont revalorisés au 1er août. Le débat sur le sujet a eu lieu ce lundi soir et bonne nouvelle : les prix ne bougent pas, à une exception près. L’abonnement tous publics reste ainsi à 39,5€ par mois après avoir augmenté de 60 centimes en 2016, le ticket pour un voyage valable 1h reste à 1€50, 2€8à les deux voyages, 3€90 le ticket journée... 13€50 la carte de 10 voyages (au lieu de 13€ actuellement).

Par ailleurs, de nouveaux tarifs sont créés dont un titre valable 48h pour 5€90 mais aussi des pass dédiés aux personne svenant assister à des congrès (pour 24h, 48h, 72h ou 96h, avec des avantages proposés par l’Office du Tourisme). Nouveauté également : désormais, les titres groupes sont aussi utilisables pendant les vacances scolaires, et plus seulement les week-ends. Ces billets seront aussi valables toute la journée, alors qu’actuellement ils sont limités à la plage horaire 9h30-16h30.

Le président Philippe Briand a émis le souhaite de prendre rapidement des mesures pour les étudiants (pass à 27€60 actuellement) « car j’en ai marre d’être cité comme la métropole ayant l’abonnement le plus cher pour les étudiants. » Cependant, les tarifs pour les travailleurs pauvres, les boursiers ou basés sur le quotien familial devront attendre 2019 avec le renouvellement de la délégation de service public prévu à cette date. Un teste avait pourtant été envisagé plus tôt.

La création d’un titre pour l’accès aux parkings vélo à 15€ par an va aussi voir le jour. Enfin, voici les tarifs des amendes : 62€ si l’on voyage sans titre de transport (45€ si paiement immédiat), 40€ pour la non validation d’un titre chargé, 5€ pour un abonnement non validé, 30€ en cas d’incivilité, 130€ en cas de trouble à la sécurité.

