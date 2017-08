L’hommage de Tours Métropole aux policiers

Une minute de silence a été respectée ce lundi soir, en ouverture du conseil métropolitain.

La semaine dernière, la police municipale de Tours a été endeuillée avec la mort d’un jeune agent de 29 ans - Florent Laverdure - dans un accident de moto sur l’A10, alors qu’il était en intervention. Puis, jeudi soir, Xavier Jugelé, policier en mission sur les Champs-Elysées et originaire de Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher, a été tué dans un attentat revendiqué par Daesh.

Deux drames pour la police et le président de Tours Métropole Philippe Briand a tenu à ouvrir la séance du conseil métropolitain de ce lundi soir avec un hommage pour ces deux hommes : « je voudrais que l’on ait une pensée pour les gardiens de la paix. Il y a beaucoup de tristesse après ces deux événements. On doit avoir conscience que les hommes et femmes qui ont choisi de risquer leur vie pour protéger celle de autres ont beaucoup de courage. Rendons leur hommage avec une minute de silence. »

A noter que ce mardi, un hommage national sera rendu au policier tué sur les Champs-Elysées avant ses obsèques dans le Loir-et-Cher. C’est aussi ce mardi que sera inhumé le policier tourangeau tué sur l’A10 la semaine dernière. La cérémonie aura lieu dans l’Aisne d’où il était originaire, en présence de Franck Boyer, directeur de la police municipale de Tours, et d’une soixantaine d’agents sur la centaine que compte les effectifs de la municipalité. Un hommage lui avait été ausis rendu vendredi dans la cour de l’Hôtel de Ville.