PRESIDENTIELLE : Un rassemblement contre Marine Le Pen à Tours

A l'appel d'SOS Racisme.

Ce dimanche soir, Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, une première pour la candidate du Front National qui réédite la performance de son père en 2002, avec un nombre de voix bien supérieur (6,9 millions au niveau national), même si elle termine seulement 4ème à Tours et en Indre-et-Loire.

Il y a 15 ans, Le Pen au second tour cela avait déclenché un séisme politique. Une énorme surprise : le Parti Socialiste n'était pas au second tour pour affronter Jacques Chirac. En 2017, les choses ont changé. Tous les sondages annonçaient la candidate frontiste en finale, la surprise étant plutôt qu'elle termine en deuxième position, et pas en tête, faisant sans doute les frais de l'appel au vote utile en faveur de ceux qui voulaient éviter un duel Fillon-Le Pen.

Pas de gueule de bois nationale donc, mais tout de même une indignation forte, les deux candidats des grands partis LR et PS appelant dès ce dimanche soir à battre sans réserve Marine Le Pen en soutenant Emmanuel Macron. Il y a 15 ans, il y avait eu de grandes manifestations contre le FN. Qu'en sera-t-il cette fois-ci ? On peut imaginer une mobilisation moindre, comme on assistera sans doute à un écart bien plus serré au soir du second tour (en 2002, Chirac avait dépassé les 80%, là, les sondages donnent Macron à 65%).

Cependant, pour certains le danger est bien réel et donc SOS Racisme appelle à manifester à Tours. Un rassemblement programmé à 18h ce jeudi sur la Place Jean Jaurès. On notera aussi que dès ce dimanche soir, des soutiens de Jean-Luc Mélenchon se sont fait entendre en ville. Contre Le Pen, mais aussi contre Macron. Ils ne veulent voter pour aucun des deux dans deux semaines. D'ailleurs, ce lundi, le syndicat Sud Solidaires 37 est sur la même ligne, appelant travailleuses et travailleurs à résister "pour s'opposer aux contre réformes voulues par ces deux "marionnettes" du capital."