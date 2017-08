PRESIDENTIELLE : Et pendant ce temps-là...

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

Il est bientôt 20h à Tours et dans le reste de la France. A ce moment de la journée, tous les bureaux de vote ont fermé et on attend les premières estimations du 1er tour de l'élection présidentielle qui a vu 80% des électeurs se rendre aux urnes pour choisir les deux candidats à qualifier au second parmi 11 prétendants. On ne sait pas encore qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront ces deux-là.

Dans les bureaux de vote, les enveloppes s'ouvrent les unes après les autres, à la préfecture d'Indre-et-Loire, quelques résultats tombent. Très peu, seulement des petites communes avec quelques centaines de voix à dépouiller. A 20h pile, 23 millions de Français sont devant leur petit écran pour découvrir les visages des deux champions de la soirée. Mais que font les autres ?

Car il ne faut pas oublier que ce dimanche 23 avril a été une belle journée de printemps. Résultat, à 19h45, il y a encore quelques rayons de Soleil, et il fait doux dehors... Dans les rues, on voit donc du monde en t-shirt, et surtout pas mal de Tourangeaux en terrasse, comme ici Rue Colbert. On a laissé traîné nos oreilles, ça ne parlait pas du tout de politique. On poursuit notre chemin, et on entend un peu de musique. Pas celle des QG des candidats, non, juste du son qui sort d'une fenêtre ouverte. Certains ne sont pas pressés de se noyer dans les pourcentages.

Et puis il y a ceux qui bossent : une pensée donc pour les serveurs des bars, pour le livreur de pizzas croisé sur son scooter à 100m de la préfecture, pour le taxi ramenant des voyageurs descendant tout juste du TGV et pour les chauffeurs de bus mobilisés jusqu'à minuit. D'ailleurs, parmi eux, plusieurs écoutaient de la musique au lieu de se brancher sur les soirées électorales des radios.