A Tours, rassemblement pour la communauté LGBT de Tchétchénie

A l'appel de plusieurs associations.

Annonce du Centre LGBT de Touraine :

Alors qu'une purge contre les homosexuels et les personnes soupçonnées est actuellement en cours en Tchétchénie, le Centre LGBT de Touraine, en partenariat avec Le Planning Familial 37, l'association David et Jonathan, Sos Homophobie et Osez le féminisme 37, organise un rassemblement le mercredi 26 avril à 18h30 Place Plumereau afin de dénoncer ces actes barbares et interpeller les élus.

