Nouvelle course pour nettoyer les bords de Loire à Tours

Il y a encore plein de déchets au bord du fleuve...

Avant d'aller voter pour la présidentielle dimanche, ou juste après être passé par l'isoloir, vous pouvez accomplir un autre genre de devoir citoyen : nettoyer les bords de Loire à Tours. Pour la 4ème fois depuis le début de l'année, une bande de sportifs bénévoles va partir marcher ou courir au bord de l'eau dans l'objectif de ramasser un maximum de déchets jetés par terre, c'est le concept des Run Eco Team, une initiative menée par Jonathan Boisseau.

Après deux sorties en bord de Cher en janvier et mars et une autour de la Loire il y a deux mois, c'est donc de nouveau sur les rives du fleuve que se fera le parcours de ce dimanche 23 avril. Le rendez vous est donné à 10H pour le départ des marcheurs et à 10H20 pour les runners.

"Suite à un repérage nous avons constaté qu'il y avait encore beaucoup de déchets. Sans doute suite à l'arrivée des beaux jours. Je pense que le combat va être encore plus dur à l'approche de l'été. Mais d'un autre côté, les gens étant de sortie avec ce beau temps, c'est le moyen de sensibiliser encore plus de monde. Nous ne baisserons pas les bras. La ville de Tours nous fournit des containers poubelles afin que nous puissions trier les déchets à la fin de l'évènement. Ca fait plaisir de voir que la ville soutient aussi le mouvement" nous écrit l'organisateur précisant aussi qu'une collation bio sera offerte aux participants à l'issue de l'effort.

