"Vive la Crise", un film en partie tourné à Loches

Et il était présenté cette semaine à Tours.

Mardi soir, une partie de l'équipe Vive la Crise était au CGE des Deux Lions de Tours pour présenter son film : le réalisateur Jean-François Davy et deux de ses acteurs : Jean-Marie Bigard et Léopold Bellanger, jeune acteur tourangeau. Une partie du tournage s'est d'ailleurs déroulée dans un supermarché de Loches.

L'action se passe en 2025 : Marine Le Pen démissionne de la présidence de la République. Les protagonistes se retrouvent alors malmenés par une société déshumanisée mais se battent ensemble pour trouver le bonheur en défiant les régles établies. Si le film peut paraître déroutant au premier abord, chaque personnage trouve peu à peu sa place comme une pièce d'un puzzle qui finit par s'assembler. Servie de grands comédiens, le film résonne particulièrement en ce temps de campagne présidentielle.

La discussion avec les comédiens et le réalisateur qui a suivi la projection a permis au public de donner son avis et de leur poser des questions. Tous, Jean-Marie Bigard en tête, ont défendu leur film avec passion, pour le plus grand bonheur du public.

Voici les images...

Claire VINSON