Hommage au policier municipal mort en service

Florent Laverdure a été victime d'un accident de la route mardi.

L'émotion était palpable ce vendredi après-midi dans la cour de l'Hôtel de Ville de Tours. Les policiers municipaux, leurs collègues de la police nationale mais aussi des pompiers tourangeaux et de nombreux élus étaient rassemblés pour rendre un dernier hommage à Florent Laverdure.

Mardi soir le jeune policier municipal de la ville - âgé de 29 ans - est mort en perdant le contrôle de sa moto sur l'A10 entre Tours et St Avertin, alors qu'il partait en intervention. A cette heure-ci, les causes de l'accident sont encore inexpliquées. Une enquête est ouverte et Yamaha, constructeur de la moto impliquée, a rappelé les modèles similaires pour la correction d'un défaut, sans que l'on sache s'il y a un lien direct avec ce drame.

Ancien gendarme en Picardie et engagé au sein de la police municipale de Tours depuis 4 ans, Florent Laverdure était originaire de l'Aisne où ses obsèques auront lieu mardi après-midi. Ce 21 avril, le maire de Tours Serge Babary et le directeur de la police municipale Franck Boyer lui ont rendu hommage via une très longue minute de silence et une Marseillaise. "Nous garderons le souvenir d'un jeune policier dévoué à sa ville" a souligne l'élu. Un registre de condoléances a aussi été mis en place devant la mairie. Enfin, une cellule psychologique a été ouverte pour les collègues de la victime.

Depuis janvier, 10 personnes sont mortes sur les routes d'Indre-et-Loire, dont 3 à moto.