A Tours, un ciné moins cher si vous allez voter à la présidentielle

Chacun sa méthode pour lutter contre l'abstention.

Ce n'est pas la première fois qu'ils organisent ce coup de com' mais ça a le mérite d'exister et d'être signalé : alors que l'abstention s'annonce forte pour l'élection présidentielle qui se profile ce dimanche 23 avril pour le 1er tour puis le 7 mai pour le second tour, les cinémas CGR de Tours proposent une réduction aux Tourangeaux qui ont été glisser un bulletin dans l'urne.

Si vous avez votre carte d'électeur tamponnée sous la main en arrivant à la caisse dimanche (ou le 7 mai), vous pourrez donc aller voir un film pour 5€ dans les deux multiplexes de la ville. En revanche, les cinémas n'ont pas prévu de diffuser la soirée électorale sur grand écran. Pas de débats politiques avec pop corn donc, juste des films.