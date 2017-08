Un Tourangeau champion de France d'haltérophilie

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

Du vendredi 14 au dimanche 16 Avril se sont déroulés les « Championnats de France Masters d'Haltérophilie » à la Ferté Milon.



Roland CHAVIGNY de l'Union Sportive de Tours Haltérophilie était présent sur cet évènement dans la catégorie V7 moins de 77kg. Comme a son habitude il réalise une très bonne prestation avec un match sans fautes sur les deux mouvements.



Soit : Arraché 80kg et Epaulé jeté 100kg, un peu en dessous de ses performances habituelles. Mais, qui le classe tout de même 2éme performer toutes catégorie à l'indice 404,21pts de cette compétition, coiffant au poteau l'ancien sélectionné olympique aux jeux de Rio 2016 et tout nouveau Master Kevin Bouly du club de Reims, qui totalise 403,63pts.



Une bonne mise en jambes, pour Roland qui c'est envolé pour Auckland (Nouvelle-Zélande), cette semaine afin de participer aux « World Masters Games » qui se dérouleront du 21 au 30 avril.



Avec pour objectif un podium et pourquoi pas, un record du monde... Car, rien n'est impossible avec ce grand champion.

D'après un texte de l'USTH.