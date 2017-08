Risques d'inondations à Tours : un grand plan pour les bords du Cher

Une réunion publique est prévue le mercredi 26 avril.

1 an après les fortes pluies qui ont entraîné une montée des eaux importantes sur le Cher et notamment une inondation de la Plaine de la Gloriette à Tours, la métropole envisage un plan massif pour la végétation sur les bords de la rivière. Clairement, le paysage va être transformé. L'institution explique :

"Afin de prévenir les risques d'inondation, Tours Métropole Val de Loire organise une réunion d'information sur le plan de traitement et d'entretien de la végétation sur les bords du Cher, mercredi 26 avril 2017 à 18h30, à la maison de La Gloriette. Ce programme pluriannuel de travaux sur la végétation a pour objectif d'entretenir et de permettre la surveillance des digues pour qu'elles assurent leur fonction de protection contre les inondations dans des conditions durables et de sécurité maximale en prenant en compte et en intégrant, les aspects écologiques et environnementaux"

Le chantier va donc s'étendre sur plusieurs années pour "transformer" ces espaces verts, "en intégrant les aspects écologiques et environementaux". Le dépliant d'information communiqué indique en substance que beaucoup de végétaux vont être supprimés, ceux qui ont de grandes racines "les ligneux", au profit d'herbacés. Plusieurs arbres vont ainsi être coupés et remplacés par d'autres types de plantation. Une perspective qui préoccupe déjà certains habitants des bords du Cher comme Yves, un de nos lecteurs qui nous a envoyé la jolie photo illustrant cet article. Cette réunion sera pour eux l'occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses concrètes.