Standing ovation pour le Tours Volley Ball

Les supporters étaient invités à fêter la Coupe d’Europe du club ce mercredi soir.

Après avoir rempli le Palais des Sports de Tours samedi pour aider leur club à obtenir son second titre de champion d’Europe, les Tourangeaux ont accompagné les volleyeurs de la ville à la mairie ce mercredi soir… Ils étaient encore plusieurs centaines à profiter de ce moment auprès des géants qui ont remporté le trophée devant Trentino, l’une des meilleures équipes d’Europe ayant battu le TVB 3-0 à la finale aller mais défaite 3-1 au retour (plus la défaite dans le set en or).

Evidemment, beaucoup n’avaient qu’une seule idée en tête : poser avec la coupe voire, encore mieux, poser avec la coupe et David Konecny, l’idole tchèque de l’équipe qui s’en va après 9 saisons et tous les titres possibles (coupe de France, championnat de France et coupe d’Europe). Un champion parmi une équipe de cadors, tous médaillés d’or et félicités comme il se doit par leurs fans et les élus. Le président du Conseil Départemental a d’ailleurs trouvé une petite phrase pour redéfinir le sigle du TVB : « la Touraine Vous Bénit » ou, en italien et en guise de clin d’oeil, « Tutto Va Bene ».

Ah, il y a aussi cette petite phrase bonus entendue alors que l'élue Céline Ballesteros faisait la bise aux sportifs : « Ah mais non, elle n'a pas le droit. Je ne vais pas l'aimer juste pour ça... » Un peu de jalousie peut-être ?