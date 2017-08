Au PS, un rassemblement pour Hamon vendredi soir

Quelques heures avant la fin de la campagne officielle.

Le tout pour le tout. Alors que la campagne officielle de l'élection présidentielle s'achève vendredi soir à minuit, et que le 1er tour a lieu dimanche de 8h à 19h dans les bureaux de vote d'Indre-et-Loire, le Parti Socialiste se mobilise pour soutenir Benoit Hamon dans la dernière ligne droite.

Ce vendredi, le parti appelle donc ses militants et ceux qui sont prêts à voter pour le candidat sorti vainqueur de la primaire de la gauche à se rassembler Place Jean Jaurès dès 18h30. L'idée est donc de montrer qu'il y a du monde derrière l'ancien ministre de l'éducation, très à la peine dans les sondages et dont la campagne n'a jamais vraiment réussi à décoller, d'autant que ses prestations dans les débats télévisées n'ont pas été très remarquées.

Alors que les Mélenchonistes, devenus paradoxalement les principaux adversaires de Benoit Hamon, organisent le même jour un événement autour de leur "caravane insoumise" toute la journée Place Neuve au Sanitas, ce sera un véritable test pour voir quelle influence ont les socialistes tourangeaux dans le cadre de ce scrutin.

L'étape suivante ce sera dimanche soir, avec les résultats sous les yeux. Et là, on aura un bilan incontestable : second tour, ou pas. Gifle électorale, ou pas. Certains veulent encore croire à l'heureuse surprise, au moins officiellement. D'autres se contentent d'attendre et les derniers sont déjà partis voir ailleurs.